«Интер» не может договориться с «Дженоа» по Кайседо

«Интер» продолжает переговоры с «Дженоа» о том, чтобы взять в аренду Фелипе Кайседо и воссоединить его с бывшим тренером «Лацио» Симоне Индзаги.

«Нерадзурри» надеялись заключить сделку уже сегодня и забрать эквадорца для прохождения медицинского обследования, но клубы никак не могут достигнуть соглашения по переходу игрока, об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулья.

Переговоры продолжатся в ближайшее время, а сам игрок активно просит у руководства «Дженоа» отпустить его в «Интер».

Напомним, что Кайседо сыграл всего в 10 играх в этом сезоне во всех соревнованиях, проведя в общей сложности 339 минут на футбольном поле.