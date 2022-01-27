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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не может договориться с «Дженоа» по Кайседо

27 Января 2022 • 23:13 Комментировать

«Интер» продолжает переговоры с «Дженоа» о том, чтобы взять в аренду Фелипе Кайседо и воссоединить его с бывшим тренером «Лацио» Симоне Индзаги.

«Нерадзурри» надеялись заключить сделку уже сегодня и забрать эквадорца для прохождения медицинского обследования, но клубы никак не могут достигнуть соглашения по переходу игрока, об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулья.

Переговоры продолжатся в ближайшее время, а сам игрок активно просит у руководства «Дженоа» отпустить его в «Интер».

Напомним, что Кайседо сыграл всего в 10 играх в этом сезоне во всех соревнованиях, проведя в общей сложности 339 минут на футбольном поле.

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Интер Милан Дженоа Фелипе Кайседо трансферы футбола - зима 2022
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