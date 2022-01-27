Влахович договорился с «Ювентусом»

Футболист национальной сборной Сербии и игрок «Фиорентины» Душан Влахович переходит в «Ювентус», об этом сообщает футбольный журналист и инсайдер Фабрицио Романо у себя в «Твиттере».

Клубы пришли к полному соглашению по всем вопросам. За трансфер футболиста туринцы должны будут заплатить 75 миллионов евро. Зарплата игрока составит 7 миллионов евро за сезон. Душан приедет в Турин, чтобы пройти медицинское обследование и подпишет трудовое соглашение до 2025/2026 сезона с опцией продления еще на год.

Напомним, что в стан «фиалок» Влахович перешел из сербского «Партизана». За итальянский клуб серб провел более 100 матчей во всех соревнованиях, забив при этом 44 гола и отдав 4 голевые передачи.