«Сампдория» в гонке с «Базелем» за Супрягу

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга близок к смене клуба. Уже второе трансферное окно СМИ сватают украинского нападающего в клубы разной величины.

Среди команд, которые ходят видеть Супрягу в своих рядах, особняком стоит «Сампдория», но на сегодняшний день сложно назвать итальянский клуб фаворитом в гонке за форварда. Намного убедительнее в колонках газет смотрится швейцарский «Базель», который проявляет активную заинтересованность в Супряге, выбирая ним и другим украинским нападающим из «Шахтёра». Тuttomercatoweb добавляет, что вся надежда итальянского клуба на предложение выгодного соглашения в ближайшие часы.

Напомним, что летом 21-летний нападающий был близок к «Дженоа» - главному сопернику «Сампдории».

Супряга уже продолжительное время не появлялся на поле из-за травм и даже в лучших кондициях не устраивал Луческу, и тот, в свою очередь, дал согласие на аренду украинца.