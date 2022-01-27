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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» в гонке с «Базелем» за Супрягу

27 Января 2022 • 22:33 Комментировать

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга близок к смене клуба. Уже второе трансферное окно СМИ сватают украинского нападающего в клубы разной величины.

Среди команд, которые ходят видеть Супрягу в своих рядах, особняком  стоит «Сампдория», но на сегодняшний день сложно назвать итальянский клуб фаворитом в гонке за форварда. Намного убедительнее в колонках газет смотрится швейцарский «Базель», который проявляет активную заинтересованность в Супряге, выбирая ним и другим украинским нападающим из «Шахтёра». Тuttomercatoweb добавляет, что вся надежда итальянского клуба на предложение выгодного соглашения в ближайшие часы. 

Напомним, что летом 21-летний нападающий был близок к «Дженоа» - главному сопернику «Сампдории».

Супряга уже продолжительное время не появлялся на поле из-за травм и даже в лучших кондициях не устраивал Луческу, и тот, в свою очередь, дал согласие на аренду украинца.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Сампдория Владислав Супряга трансферы футбола - зима 2022
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