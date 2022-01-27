Смородская: «Миранчук является крутым игроком»

Спортивный менеджер и футбольный руководитель в прошлом Ольга Смородская высказала свое мнение по поводу полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, которого клуб решил не отпускать в зимнее окно.

«Меня сильно радуют появления Алексея в стартовом составе «Аталанты». Миранчук уже доказал всем, что является крутым игроком, готовым выступать в Европе», - цитирует Ольгу Юрьевну «Спорт-Экспресс».

Смородская также добавила, что «Аталанта» просто не та команда для Алексея и, скорее всего, он покинет бергамасков уже ближайшим летом.

Напомним, что Миранчука активно сватали в «Дженоа», но руководство «Аталанты» решило не отпускать своего игрока и предоставить ему больше шансов, что бы закрепиться в стартовом составе команды.