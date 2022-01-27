​Названы сроки восстановления Миранчука

В прошлой игре чемпионата Италии против «Лацио» (ничья 0:0) хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук получил повреждение. Как сообщает на страницах своего сайта итальянский Sky Sport, россиянин из-за травмы подколенного сухожилия левого бедра пропустит от 20 до 25 дней.

Ранее в «Аталанте» озвучили решение по Алексею Миранчуку. Занимающий должность генерального директора клуба из Бергамо Лука Перкасси заявил, что россиянин не уйдёт до закрытия зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Алексей Миранчук забил один гол и отдал два голевых паса в 16 матчах «Аталанты» во всех соревнованиях.