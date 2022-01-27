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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Аталанте» озвучили решение по Миранчуку

27 Января 2022 • 18:44 Комментировать

Спекуляции вокруг полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука должны прекратиться. Генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси объявил о том, что россиянин никуда не уйдёт в зимнее трансферное окно.

«Миранчук остаётся», - сказал Перкасси, слова которого приводит на страницах своего сайта итальянский Sky.

Ранее появлялась информация о том, что Алексей Миранчук сменит клубную прописку до конца января из-за желания получать больше игрового времени.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл 16 матчей во всех соревнованиях. На счету полузащитника один гол и два результативных паса.  

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Лука Перкасси
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