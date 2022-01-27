​В «Аталанте» озвучили решение по Миранчуку

Спекуляции вокруг полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука должны прекратиться. Генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси объявил о том, что россиянин никуда не уйдёт в зимнее трансферное окно.

«Миранчук остаётся», - сказал Перкасси, слова которого приводит на страницах своего сайта итальянский Sky.

Ранее появлялась информация о том, что Алексей Миранчук сменит клубную прописку до конца января из-за желания получать больше игрового времени.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл 16 матчей во всех соревнованиях. На счету полузащитника один гол и два результативных паса.