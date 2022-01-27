Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Футболиста «Сассуоло» арестовали – его обвиняют в хранении оружия

27 Января 2022 • 16:12 Комментировать

В Уругвае был арестован Николас Скиаппакассе – нападающий «Пеньяроля», права на которого принадлежат «Сассуоло». По данным Montevideoportal, автомобиль Скиаппакассе был остановлен полицейскими для плановой проверки. В транспортном средстве был обнаружен пистолет.

Николас Скиаппакассе утверждает, что он должен был передать оружие человеку во время матча между «Пеньяролем» и «Насьоналем», на который он и ехал как зритель. В настоящий момент 23-летний футболист находится под арестом – его обвиняют в хранении оружия.

Остаётся добавить, что за первую команду «Сассуоло» в своё время Никлас Скиаппакассе провёл только два матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пеньяроль Сассуоло Николас Скиаппакассе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
16:45 · Италия. Серия А
Ориги предложили «Интеру», но клуб хочет нападающего «Сассуоло»
16:12 · Италия. Серия А
​Футболиста «Сассуоло» арестовали – его обвиняют в хранении оружия
14:55 · Италия. Серия А
Возможен ли трансфер Миранчука ​в «Лацио» - в римском клубе высказались
14:41 · Англия. Премьер-лига
Моуринью всё ещё надеется, что Джака перейдёт в «Рому»
13:36 · Италия. Серия А
Госенс проходит медосмотр в «Интере» 1
13:26 · Италия. Серия А
«Монако» отдал Пеллегри в аренду «Торино» официально
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагает контракт звёздному нападающему «Ювентуса»
11:01 · Италия. Серия А
Украинский форвард может заменить Белотти в «Торино»
09:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал игрока, которого отправит в аренду
08:46 · Англия. Премьер-лига
Дибала готов перейти в английский топ-клуб 3
08:27 · Россия. Премьер-лига
«Химки» заинтересованы в Кокорине, но не хотят платить за его трансфер
08:19 · Италия. Серия А
«Наполи» назвал клубам АПЛ стоимость Осимхена
00:22 · Италия. Серия А
«Торино» видит в Довбике замену Белотти
26 Января
22:55 · Италия. Серия А
Гулам близок к «Лацио»
22:39 · Италия. Серия А
Травма Ибрагимовича: швед настроен оптимистично
Все новости
Рекомендуем