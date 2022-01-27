​Футболиста «Сассуоло» арестовали – его обвиняют в хранении оружия

В Уругвае был арестован Николас Скиаппакассе – нападающий «Пеньяроля», права на которого принадлежат «Сассуоло». По данным Montevideoportal, автомобиль Скиаппакассе был остановлен полицейскими для плановой проверки. В транспортном средстве был обнаружен пистолет.

Николас Скиаппакассе утверждает, что он должен был передать оружие человеку во время матча между «Пеньяролем» и «Насьоналем», на который он и ехал как зритель. В настоящий момент 23-летний футболист находится под арестом – его обвиняют в хранении оружия.

Остаётся добавить, что за первую команду «Сассуоло» в своё время Никлас Скиаппакассе провёл только два матча.