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Чемпионат Италии. Серия А

Возможен ли трансфер Миранчука ​в «Лацио» - в римском клубе высказались

27 Января 2022 • 14:55 Комментировать

В четверг появилась информация о том, что российский хавбек Алексей Миранчук может оказаться в «Лацио». Комментарий по поводу этих слухов дал Игли Таре, занимающий должность спортивного директора римского клуба.

Таре в комментарии для sport24 назвал эту информацию «фейком». Функционер отметил, что «лациале» не ведут переговоры по Миранчуку.

Ранее сообщалось, что из-за проблем Йосипа Иличича тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини призвал клуб не отпускать Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно. До этого казалось, что россиянин точно уйдёт из-за желания проводить больше времени на футбольном поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аталанта Алексей Миранчук
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