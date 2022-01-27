Возможен ли трансфер Миранчука ​в «Лацио» - в римском клубе высказались

В четверг появилась информация о том, что российский хавбек Алексей Миранчук может оказаться в «Лацио». Комментарий по поводу этих слухов дал Игли Таре, занимающий должность спортивного директора римского клуба.

Таре в комментарии для sport24 назвал эту информацию «фейком». Функционер отметил, что «лациале» не ведут переговоры по Миранчуку.

Ранее сообщалось, что из-за проблем Йосипа Иличича тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини призвал клуб не отпускать Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно. До этого казалось, что россиянин точно уйдёт из-за желания проводить больше времени на футбольном поле.