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Чемпионат Италии. Серия А

«Монако» отдал Пеллегри в аренду «Торино» официально

27 Января 2022 • 13:26 Комментировать

Форвард Пьетро Пеллегри досрочно вернулся в «Монако» из аренды в «Милане». Об этом сообщила пресс-служба монегасков.

Стороны договорились о расторжении трудового договора. Впрочем, нахождение Пеллегри в «Монако» оказалось недолгим. Клуб сразу же отправил его в другую аренду – до конца сезона-2021/2022 Пьетро будет защищать цвета «Торино». В трудовом договоре прописано право последующего выкупа.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Пеллегри принял участие в шести поединках, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Пьетро Пеллегри
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