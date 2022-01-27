Форвард Пьетро Пеллегри досрочно вернулся в «Монако» из аренды в «Милане». Об этом сообщила пресс-служба монегасков.

Стороны договорились о расторжении трудового договора. Впрочем, нахождение Пеллегри в «Монако» оказалось недолгим. Клуб сразу же отправил его в другую аренду – до конца сезона-2021/2022 Пьетро будет защищать цвета «Торино». В трудовом договоре прописано право последующего выкупа.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Пеллегри принял участие в шести поединках, не отметившись результативными действиями.