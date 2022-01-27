В Серии А появился новый претендент на Миранчука

Россиянин Алексей Миранчук все еще может покинуть «Аталанту» в текущее трансферное окно. По информации Il Messaggero, на этот раз атакующий полузащитник попал в сферу интересов римского «Лацио».

Руководство «орлов» хочет усилить линию нападения Миранчуком в связи со скорым уходом Ведата Мурики, которого подписывает испанская «Мальорка».

Ранее сообщалось об интересе к Алексею со стороны еще нескольких итальянских клубов. Пригласить игрока были не прочь «Верона», «Дженоа» и миланский «Интер».

Миранчук так и не стал основным игроком бергамасков после перехода из «Локомотива». В этом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 16 поединках.