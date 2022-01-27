Украинский форвард может заменить Белотти в «Торино»

Украинский нападающий Артём Довбик, права на которого принадлежат «Днепру-1», пользуется спросом в итальянском чемпионате. По сведениям Tuttomercatoweb, 24-летний голеадор находится в сфере интересов «Торино».

Туринский клуб рассматривает украинца в качестве потенциальной замены Андреа Белотти, контракт которого истекает по завершении сезона-2021/2022.

Артём защищает цвета коллектива из Днепра с августа 2020 года. В текущем сезоне на его счету 14 забитых мячей и пять голевых передач в 18 встречах.

Контракт форварда рассчитан до 2024 года, его стоимость оценивается в пять миллионов евро.