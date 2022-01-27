«Ювентус» назвал игрока, которого отправит в аренду

Шведский вингер Деян Кулушевски близок к уходу из туринского «Ювентуса». Итальянский гранд намерен трудоустроить игрока в другой клуб на правах аренды, об этом рапортует Football Italia.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переезде 21-летнего скандинавского полузащитника в английскую Премьер-лигу. Интерес к Кулушевски проявляли «Ньюкасл» и лондонский «Тоттенхэм».

К туринскому клубу Деян присоединился в 2020 году, подписав пятилетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне швед принял участие в 27 поединках Серии А, в которых записал на свой счет два гола и три результативных паса.