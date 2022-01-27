«Наполи» назвал клубам АПЛ стоимость Осимхена

В «Наполи» отреагировали на интерес английских клубов к нападающему команды Виктору Осимхену. Как сообщает Gazzetta dello Sport, неаполитанцы определились с суммой компенсации за трансфер нигерийского бомбардира.

Итальянский клуб рассчитывает заработать на продаже форварда порядка 70 миллионов евро. Заинтересованность в услугах Осимхена проявляют два представителя Премьер-лиги – лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл».

В этом сезоне чемпионата Италии африканский нападающий отметился пятью забитыми мячами в 11 матчах. Также на его счету четыре гола на групповой стадии Лиги Европы.