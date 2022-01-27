«Торино» видит в Довбике замену Белотти

Слухи об уходе Андреа Белотти из «Торино» возобновляются с каждым трансферным окном. Очевидно, что опыт, класс и уровень талантливого форварда явно перерос «гранатовых». Контракт Белотти истекает через полгода и, вероятно, продления ждать не стоит, поэтому боссы «Торино» уже ищут потенциальную замену.

По сообщениям от Tuttomercatoweb, cкауты из Турина обратили внимание на Украину, а именно на нападающего «Днепра-1» и сборной Артёма Довбика. Серьёзным аргументом в руках украинского форварда является солидная статистика в виде 14 голов в 17 матчах.

Контракт Довбика с днепровской командой рассчитан до 2024 года, поэтому стоит подготовить сумму для компенсации. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро, но СМИ сообщали о том, что при попытках подписания от других клубов, «Днепр-1» просил значительно больше.

Появлялись сообщения от футбольных медиа об интересе к Довбику со стороны «Шахтёра» и «Динамо».