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«Ювентус» решил наказать Ремзи за отказ переходить в клубы АПЛ

26 Января 2022 • 10:24 Комментировать

Поведение полузащитника Аарона Ремзи разозлило руководство туринского «Ювентуса». Игрок имел варианты трудоустройства в чемпионате Англии, однако отклонил поступившие предложения. Валлиец отказал сразу трем клубам – «Ньюкаслу», «Кристал Пэлас» и «Бёрнли».

«Старая синьора» намерена наказать Ремзи выводом из состава за нежелание переходить в другую команду. Это решение уже принято вместе с наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Туринцы планировали избавиться от Аарона этой зимой, чтобы сэкономить на его зарплате, однако валлиец разрушил планы клуба.

Ремзи больше не входит в планы Аллегри, но при этом его контракт с «Юве» рассчитан еще на полтора года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Ремзи
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