«Ювентус» решил наказать Ремзи за отказ переходить в клубы АПЛ

Поведение полузащитника Аарона Ремзи разозлило руководство туринского «Ювентуса». Игрок имел варианты трудоустройства в чемпионате Англии, однако отклонил поступившие предложения. Валлиец отказал сразу трем клубам – «Ньюкаслу», «Кристал Пэлас» и «Бёрнли».

«Старая синьора» намерена наказать Ремзи выводом из состава за нежелание переходить в другую команду. Это решение уже принято вместе с наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Туринцы планировали избавиться от Аарона этой зимой, чтобы сэкономить на его зарплате, однако валлиец разрушил планы клуба.

Ремзи больше не входит в планы Аллегри, но при этом его контракт с «Юве» рассчитан еще на полтора года.