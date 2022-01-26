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Чемпионат Италии. Серия А

Раскрыта зарплата, которую «Ювентус» предлагает Влаховичу

26 Января 2022 • 09:37 Комментировать

Итальянским журналистам стали известны детали переговоров между туринским «Ювентусом» и форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «старая синьора» предложила бомбардиру контракт с окладом в размере семи миллионов евро в год.

Во вторник, 25 января, появилась информация, что о трансфере Влаховича в туринский клуб будет объявлено в ближайшее время. Сумма сделки оценивается в 60 миллионов евро. Туринский гранд опередил в борьбе за игрока лондонский «Арсенал» и еще несколько клубов.

В текущем сезоне Серии А Влахович забил 17 голов в 21 поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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