«Атлетико» готов отпустить Морату в «Барселону»

Нападающий Альваро Мората все еще имеет шанс оказаться в каталонской «Барселоне» до закрытия январского трансферного окна. Об этом сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Туринский «Ювентус», за который испанец играет в аренде, может отпустить игрока, если оформит переход серба Душана Влаховича. Ходят слухи, что форвард «Фиорентины» должен присоединиться к «старой синьоре» в самое ближайшее время.

В свою очередь мадридский «Атлетико», который владеет правами на Морату, уже дал согласие на аренду игрока в «Барсу». Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично настаивает на переходе Альваро.