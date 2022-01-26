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Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» готов отпустить Морату в «Барселону»

26 Января 2022 • 08:18 Комментировать

Нападающий Альваро Мората все еще имеет шанс оказаться в каталонской «Барселоне» до закрытия январского трансферного окна. Об этом сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Туринский «Ювентус», за который испанец играет в аренде, может отпустить игрока, если оформит переход серба Душана Влаховича. Ходят слухи, что форвард «Фиорентины» должен присоединиться к «старой синьоре» в самое ближайшее время.

В свою очередь мадридский «Атлетико», который владеет правами на Морату, уже дал согласие на аренду игрока в «Барсу». Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично настаивает на переходе Альваро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Альваро Мората
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