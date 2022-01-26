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Ремзи отказал трём клубам АПЛ

26 Января 2022 • 08:13 Комментировать (1)

Валлиец Аарон Ремзи, которого решил продать туринский «Ювентус», избирательно подходит к выбору нового клуба.

По данным инсайдера Николо Скиры, полузащитник уже отклонил предложения трех английский клубов. Аарон не захотел переходить в «Ньюкасл», «Бёрнли» и «Кристал Пэлас». Хавбек рассчитывает трудоустроиться в более сильную команду Премьер-лиги. Ранее он долгое время защищал цвета лондонского «Арсенала».

Трансферная стоимость Ремзи оценивается в пять миллионов евро. Его трудовой договор рассчитан до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аарон Ремзи
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
26 Января 2022 в 08:29
Кто бы захотел уходить когда тебе платят 7 лямов только за то что ты сидишь и лежишь).
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