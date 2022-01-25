«Барселона» и Кесси: переговоры в продвинутой стадии

За ситуацией вокруг неудачных попыток «Милана» удержать своего полузащитника Франка Кесси следит ряд клубов, но «Барселона» оказывается чуть проворнее остальных.

О конкретике говорить пока рано, но Catalunya Radio о неоднократных контактах «Барселоны» и окружения игрока, которые с каждым разом всё больше приближают футболиста сборной Кот-Д`Ивуара к переезду в Барселону на правах свободного агента.

СМИ ранее сообщали о конкретном интересе со стороны «Тоттенхэма», но игрок скептически отнёсся к переезду в Лондон.

В текущем розыгрыше Кесси провёл 21 матч и забил 5 голов. В настоящий момент полузащитник находится в расположении своей сборной на Кубке африканских наций, и его 26 января ожидает матч против Египта.