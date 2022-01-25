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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» и Кесси: переговоры в продвинутой стадии

25 Января 2022 • 23:54 Комментировать

За ситуацией вокруг неудачных попыток «Милана» удержать своего полузащитника Франка Кесси следит ряд клубов, но «Барселона» оказывается чуть проворнее остальных. 

О конкретике говорить пока рано, но Catalunya Radio о неоднократных контактах «Барселоны»  и окружения игрока, которые с каждым разом всё больше приближают футболиста сборной Кот-Д`Ивуара к переезду в Барселону на правах свободного агента. 

СМИ ранее сообщали о конкретном интересе со стороны «Тоттенхэма», но игрок скептически отнёсся к переезду в Лондон. 

В текущем розыгрыше Кесси провёл 21 матч и забил 5 голов. В настоящий момент полузащитник находится в расположении своей сборной на Кубке африканских наций, и его 26 января ожидает матч против Египта.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Франк Кесси трансферы футбола - зима 2022
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