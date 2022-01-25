Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «Милан» хотят подписать игрока «Ювентуса»

25 Января 2022 • 21:54 Комментировать

Миланские «Интер» и «Милан» отправили запрос «Ювентусу» по поводу трансфера итальянского полузащитника Федерико Бернардески, об этом сообщает Sportmediaset. Трудовое соглашение с «бьянконери» истекает уже этим летом, и футболист сможет покинуть клуб в статусе свободного агента, но «Интер» и «Милан» не оставляют попыток подписать Бернардески в зимнее трансферное окно. Руководство «Ювентуса» понимает, что в связи со сложившейся ситуацией трансфер итальянского полузащитника не будет слишком дорогим. С другой стороны, клуб не хочет отпускать Федерико в другую команду, так как он входит в планы главного тренера Массимилиано Аллегри.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Федерико Бернардески
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
21:54 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» хотят подписать игрока «Ювентуса»
21:37 · Италия. Серия А
«Салернитана» договорилась с Диего Костой
21:22 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может перебраться в «Милан»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Сапата согласовал детали личного контракта с «Ньюкаслом» 1 слухи
19:26 · Англия. Премьер-лига
Джака зимой может оказаться в «Роме» 1
19:09 · Англия. Премьер-лига
Госенс предпочитает перейти в «Интер», а не в «Ньюкасл» 1
17:57 · Италия. Серия А
Дом Влаховича во Флоренции охраняют патрули 2
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» близок к аренде Амрабата
17:34 · Италия. Серия А
​Сёмин считает, что Миранчук может закрепиться в «Аталанте»
17:16 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Венеции» прокомментировал слухи об интересе к форварду «Спартака» Понсе эксклюзив
17:14 · Италия. Серия А
После Влаховича «Юве» направит внимание на Нандеса
16:43 · Италия. Серия А
Легендарный игрок «Ромы» призвал Абрахама больше работать
16:29 · Россия. Премьер-лига
​Понсе может сменить «Спартак» на клуб Серии А 1 слухи
15:57 · Италия. Серия А
«Милан» не сможет купить Тангангу и Байи
15:50 · Россия. Премьер-лига
«Фиорентина» не отпустила своего защитника в «Краснодар»
Все новости
Рекомендуем