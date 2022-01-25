«Интер» и «Милан» хотят подписать игрока «Ювентуса»

Миланские «Интер» и «Милан» отправили запрос «Ювентусу» по поводу трансфера итальянского полузащитника Федерико Бернардески, об этом сообщает Sportmediaset. Трудовое соглашение с «бьянконери» истекает уже этим летом, и футболист сможет покинуть клуб в статусе свободного агента, но «Интер» и «Милан» не оставляют попыток подписать Бернардески в зимнее трансферное окно. Руководство «Ювентуса» понимает, что в связи со сложившейся ситуацией трансфер итальянского полузащитника не будет слишком дорогим. С другой стороны, клуб не хочет отпускать Федерико в другую команду, так как он входит в планы главного тренера Массимилиано Аллегри.