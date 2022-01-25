«Салернитана» договорилась с Диего Костой

После смены руководства, клуб из Салерно настроен на полную смену вектора, желая приглашать в свой стан новых интересных персонажей.

«Морские коньки» имеют худшую атаку в Серии А, что даёт боссам и СМИ повод для размышлений касательно приобретения форварда. На этот раз газета Il Mattino убеждает, что «Салернитана» имеет устное соглашение со звёздным экс-игроком сборных Испании и Бразилии Диего Костой, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента.

Прошлый сезон игрок провёл в составе бразильского «Атлетико Минейро», где появился на поле 15 раз и отличился 4 раза.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о переговорах «Салернитаны» с легендой «Ромы» и сборной Италии Даниэле де Росси в контексте приглашения именитого экс-игрока на пост главного тренера.