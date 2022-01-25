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Чемпионат Италии. Серия А

Легендарный игрок «Ромы» призвал Абрахама больше работать

25 Января 2022 • 16:43 Комментировать
Рома
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Дженоа
1.33 5.30 9.00
06.02 21:30

Бывший игрок «Ромы» Роберто Пруццо оценил игру нападающего Тэмми Абрахама за римский клуб. По словам легенды «волков», англичанин показывает хорошую игру, но ему всё ещё предстоит улучшить некоторые аспекты.

«Иногда он слишком эгоистичен, а иногда одна ошибка может лишить его уверенности. Он должен оставаться спокойным. У Абрахама есть качества, которые мне нравятся. Он слаб физически и постоянно падает, но при этом он всегда поднимается. Это означает то, что он настоящий боец», – цитирует Пруццо Football Italia.

В этом сезоне Абрахам провёл 22 матча в чемпионате Италии, где отметился 10 голами и 3 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Абрахам
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