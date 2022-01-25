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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не сможет купить Тангангу и Байи

25 Января 2022 • 15:57 Комментировать
Интер Милан
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Милан
1.80 4.00 4.05
06.02 21:30

Итальянский «Милан» не сможет в это трансферное окно зарегистрировать в своём составе защитников Эрика Байи или Джафета Тангангу. Дело в том, что «россонери» близки к подписанию нападающего «Црвены Звезды» Марко Лазетича, а это значит, что клуб исчерпает лимит допустимых игроков, которые не являются гражданами Евросоюза.

Джафет Танганга и Эрик Байи представляют страны, которые не входят в состав Евросоюза. Именно поэтому, по сообщениям Football Italia, футболисты не смогут присоединиться к «Милану», пока клуб не избавится хотя бы от одного игрока, который не обладает паспортом ЕС.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Эрик Байи Джафет Танганга
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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