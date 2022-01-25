Госенс – главная цель «Интера» в январе

Миланский «Интер» всерьёз нацелился на трансфер защитника «Аталанты» Робина Госенса. Как сообщает Фабрицио Романо в «Твиттере», «нерадзурри» будут до последнего стараться подписать немца.

Отметим, что ранее было известно об интересе к Госенсу со стороны английского «Ньюкасла». Позже генеральный директор «Аталанты» заявил, что ему надоело ежедневно читать слухи о переходе игроков «чёрно-синих» в «Ньюкасл».

Также отмечается, что Госенс является главной целью миланского «Интера» на это трансферное окно. Напомним, что большую часть сезона немец пропустил из-за повреждения.