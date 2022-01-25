«Фиорентина» сделала предложение «Базелю» по Кабралу

Начались переговоры между «Фиорентиной» и швейцарским «Базелем» по трансферу бразильца Артура Кабрала. «Фиалки» рассматривают этого нападающего в качестве замены Душану Влаховичу, которого в ближайшие часы может подписать туринский «Ювентус».

Журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте сообщил, что флорентийцы сделали первое предложение «Базелю». «Фиалки» готовы заплатить за Кабрала 14 миллионов евро плюс еще два миллиона в качестве бонусов.

Артур проводит сверхуспешный сезон в составе «Базеля». Нападающий принял участие в 31 поединке во всех турнирах, записав себе в актив 27 забитых мячей.