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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» сделала предложение «Базелю» по Кабралу

25 Января 2022 • 13:57 Комментировать

Начались переговоры между «Фиорентиной» и швейцарским «Базелем» по трансферу бразильца Артура Кабрала. «Фиалки» рассматривают этого нападающего в качестве замены Душану Влаховичу, которого в ближайшие часы может подписать туринский «Ювентус».

Журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте сообщил, что флорентийцы сделали первое предложение «Базелю». «Фиалки» готовы заплатить за Кабрала 14 миллионов евро плюс еще два миллиона в качестве бонусов.

Артур проводит сверхуспешный сезон в составе «Базеля». Нападающий принял участие в 31 поединке во всех турнирах, записав себе в актив 27 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Артур Кабрал
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