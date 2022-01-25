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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может объявить о трансфере Влаховича в ближайшие часы

25 Января 2022 • 11:59 Комментировать (1)

Туринский «Ювентус» близок к оформлению перехода сербского форварда Душана Влаховича из «Фиорентины». По данным La Nacione, стороны сегодня, 25 января, проведут финальный этап переговоров и могут официально заключить сделку.

Ранее стало известно, что Влахович принял предложение «старой синьоры». Туринский клуб пообещал нападающему долгосрочный контракт с заработной платой в размере семи миллионов евро. Что касается «фиалок», то они получат за своего лидера порядка 60 миллионов.

Душан наряду с Чиро Иммобиле является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Серии А. На счету 21-летнего серба 17 голов в 21 поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Evgen 86
25 Января 2022 в 12:27
Ну что ж... Если правда то добро пожаловать. Уж точно лучше чем Азмун. Дибале пора на выход
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