«Ювентус» может объявить о трансфере Влаховича в ближайшие часы

Туринский «Ювентус» близок к оформлению перехода сербского форварда Душана Влаховича из «Фиорентины». По данным La Nacione, стороны сегодня, 25 января, проведут финальный этап переговоров и могут официально заключить сделку.

Ранее стало известно, что Влахович принял предложение «старой синьоры». Туринский клуб пообещал нападающему долгосрочный контракт с заработной платой в размере семи миллионов евро. Что касается «фиалок», то они получат за своего лидера порядка 60 миллионов.

Душан наряду с Чиро Иммобиле является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Серии А. На счету 21-летнего серба 17 голов в 21 поединке.