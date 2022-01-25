«Наполи» нашёл усиление в Ла Лиге

Фланговый защитник Матиас Оливейра может покинуть испанский «Хетафе» и переехать в итальянскую Серию А, где интерес к нему проявляет «Наполи».

По сообщениям Sport.Sky.It, неаполитанский клуб планирует подписать латераля по завершении нынешнего сезона. Руководство «Наполи» предлагает «Хетафе» 11 миллионов евро за трансфер 24-летнего уругвайца.

Оливейра принял участие в 19 матчах текущего сезона, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Срок действия трудового договора Матиаса с испанским клубом рассчитан до середины 2025 года.