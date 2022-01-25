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Чемпионат Италии. Серия А

​Фанаты «Фиорентины» угрожают Влаховичу смертью

25 Января 2022 • 09:39 Комментировать

В ближайшие дни Душан Влахович может покинуть «Фиорентину». Поговаривают, что серб решил не уезжать из Серии А и перейдёт в «Ювентус». Фанаты «фиалок», понятное дело, не оценили такой возможный шаг футболиста. Итальянские СМИ сообщают о баннерах, которые были размещены около стадиона «Артемио Франки». На этих баннерах присутствуют оскорбления в адрес Влаховича и даже угрозы смертью.

В сезоне 2021/2022 21-летний Душан Влахович провёл за «Фиорентину» 24 матча. В них нападающий записал на свой счёт 20 голов и 4 результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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