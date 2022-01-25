Нападающий, которым интересовался «Зенит», может заменить Влаховича в «Фиорентине»

«Фиорентина» уже смирилась со скорой потерей своего ведущего бомбардира Душана Влаховича и начала подыскивать ему замену. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, руководство флорентийского клуба положило глаз на нападающего «Базеля» Артура Кабрала, которым ранее интересовались петербургский «Зенит» и каталонская «Барселона». Рыночная стоимость 23-летнего бразильца, по оценке портала Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кабрал демонстрирует потрясающую результативность. Форвард отметился 27 голами и восемью ассистами в 31 поединке за швейцарский коллектив.