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Чемпионат Италии. Серия А

Нападающий, которым интересовался «Зенит», может заменить Влаховича в «Фиорентине»

25 Января 2022 • 09:11 Комментировать

«Фиорентина» уже смирилась со скорой потерей своего ведущего бомбардира Душана Влаховича и начала подыскивать ему замену. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, руководство флорентийского клуба положило глаз на нападающего «Базеля» Артура Кабрала, которым ранее интересовались петербургский «Зенит» и каталонская «Барселона». Рыночная стоимость 23-летнего бразильца, по оценке портала Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кабрал демонстрирует потрясающую результативность. Форвард отметился 27 голами и восемью ассистами в 31 поединке за швейцарский коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович Артур Кабрал
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