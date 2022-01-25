Кесси не пожелал переходить в «Тоттенхэм»

Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм» и сразу же решил усилить команду. Бывшему тренеру «Ювентуса» импонирует игра Франка Кесси из «Милана», и он сразу же обратился к руководству «россонери» с соответствующим вопросом. Спустя какое-то время в «Милане» ответили согласием - готовы, дескать, продать Кесси прямо сейчас. Стороны договорились и о финансовых условиях, но неожиданно отказом ответил сам Кесси, сообщает calciomercato.it.

Во-первых, находящийся на Кубке африканских наций футболист сейчас сконцентрирован на успешном выступлении за свою страну и ему некогда думать о вещах, связанных с трансферами. Во вторых, 25-летний футболист хотел бы побороться за «скудетто», коли у «Милана» есть возможность выиграть его в этом сезоне. В «Тоттенхэме» выиграть что-либо в текущем сезоне представляется проблематичным.

Тем не менее, летом ситуация может измениться и Кесси, вполне возможно, все-таки отправится в Англию.