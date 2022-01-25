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Чемпионат Италии. Серия А

Названа цена билетов на миланское дерби, дозволенная посещаемость - 50%

25 Января 2022 • 06:24 Комментировать
Интер Милан
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Милан
1.80 4.00 4.05
06.02 21:30

Сразу же после перерыва в чемпионате Италии, вызванного паузой для сборных, состоится очередной большой матч - 6 февраля «Интер» примет в номинально домашнем матче «Милан». Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, сегодня началась продажа билетов, стартовая цена которых - 45 евро. Посещаемость арены для дерби будет доведена до 50 процентов от максимальной, несмотря на то, что сейчас матчи играются при дозволенном максимуме в 5 тысяч зрителей.

В коммюнике, выпущенном миланским «Интером» по этому поводу, специально подчеркивается, что всем пострадавшим зрителям будут возвращены деньги, если посещаемость все-таки придется урезать из-за каких-либо дальнейших ограничений.

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Евро-Футбол.Ру,
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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