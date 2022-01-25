Названа цена билетов на миланское дерби, дозволенная посещаемость - 50%

Сразу же после перерыва в чемпионате Италии, вызванного паузой для сборных, состоится очередной большой матч - 6 февраля «Интер» примет в номинально домашнем матче «Милан». Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, сегодня началась продажа билетов, стартовая цена которых - 45 евро. Посещаемость арены для дерби будет доведена до 50 процентов от максимальной, несмотря на то, что сейчас матчи играются при дозволенном максимуме в 5 тысяч зрителей.

В коммюнике, выпущенном миланским «Интером» по этому поводу, специально подчеркивается, что всем пострадавшим зрителям будут возвращены деньги, если посещаемость все-таки придется урезать из-за каких-либо дальнейших ограничений.