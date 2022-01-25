«Интер» планирует подписать Кайседо

Руководство «Интера» сегодня провело встречу, чтобы обсудить потенциальные трансферы и планы на конец трансферного окна. Главный тренер команды Симоне Индзаги не смог находится на встрече лично и общался с руководством через Zoom после положительного результата теста на COVID-19. Одним из упомянутых имен на встрече, было имя эквадорского футболиста «Дженоа» Фелипе Кайседо.

«Интер» ведет предварительные переговоры с окружением нападающего, обсуждая продолжительность его возможного контракта с клубом, об этом сообщает Calciomercato.

«Дженоа» уже нашел замену Кайседо в лице Роберто Пикколи, и поэтому готов расстаться с эквадорским футболистом спустя полгода после того, как он присоединился к клубу.

Индзаги хорошо знает Кайседо по совместной работе в «Лацио», и это может стать ключевым фактором в переходе эквадорца в стан «Интера».