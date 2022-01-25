Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» планирует подписать Кайседо

25 Января 2022 • 00:00 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
1.80 4.00 4.05
06.02 21:30

Руководство «Интера» сегодня провело встречу, чтобы обсудить потенциальные трансферы и планы на конец трансферного окна. Главный тренер команды Симоне Индзаги не смог находится на встрече лично и общался с руководством через Zoom после положительного результата теста на COVID-19. Одним из упомянутых имен на встрече, было имя эквадорского футболиста «Дженоа» Фелипе Кайседо.

«Интер» ведет предварительные переговоры с окружением нападающего, обсуждая продолжительность его возможного контракта с клубом, об этом сообщает Calciomercato.

«Дженоа» уже нашел замену Кайседо в лице Роберто Пикколи, и поэтому готов расстаться с эквадорским футболистом спустя полгода после того, как он присоединился к клубу.

Индзаги хорошо знает Кайседо по совместной работе в «Лацио», и это может стать ключевым фактором в переходе эквадорца в стан «Интера».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дженоа Фелипе Кайседо трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
00:47 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» не собирается продавать Госенса «Ньюкаслу»
00:41 · Италия. Серия А
«Если на то будет его воля...» - руководство «Фиорентины» готово отпустить Влаховича в «Ювентус»
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» задумался о подписании Амрабата
00:00 · Италия. Серия А
«Интер» планирует подписать Кайседо
24 Января
23:22 · Италия. Серия А
«Милан» подпишет Лазетича
23:12 · Италия. Серия А
Симеоне хотел бы поработать в Италии
21:55 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги подхватил коронавирус
21:42 · Италия. Серия А
Приобретение Бога не угрожает Миранчуку, «Аталанта» не будет продавать россиянина
20:59 · Италия. Серия А
Команда Миранчука усилилась футболистом из Кот-д'Ивуара
18:59 · Англия. Премьер-лига
Ремзи может оказаться в «Бёрнли»
18:45 · Италия. Серия А
«Интер» всерьёз нацелен на покупку Костича
17:25 · Италия. Серия А
​Ибрагимович рискует пропустить стыковые матчи весной, Швеция – потенциальный соперник России
16:35 · Италия. Серия А
​Травма Ибрагимовича может оказаться не такой серьёзной
16:12 · Италия. Серия А
Боссы «Интера» сегодня обсудят потенциальные трансферы
15:17 · Италия. Серия А
​Дель Пьеро высказался о ситуации с Дибалой
Все новости
Рекомендуем