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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» подпишет Лазетича

24 Января 2022 • 23:22 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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06.02 21:30

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в интервью Telegraf.rs подтвердил, что клуб достиг договоренности относительно перехода 18-летнего сербского форварда Марко Лазетича в стан «россонери». За трансфер итальянский клуб заплатит 5 миллионов евро.

Завтра представители «Милана» встретятся с окружением Лазетича, чтобы согласовать условия личного контракта. Как только это будет сделано, останутся лишь мелкие детали, прежде чем сербский футболист официально станет частью «россонери».

Терзич также сообщил о интересе со стороны таких клубов, как «Зенит», «РБ Зальцбург» и «Фиорентина», но сербский клуб решил принять предложение именно «Милана».

Напомним, что в текущем сезоне 18-летний нападающий провел 14 матчей, в которых отличился 1 забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Црвена Звезда Звездан Терзич трансферы футбола - зима 2022
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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