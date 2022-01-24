«Милан» подпишет Лазетича

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в интервью Telegraf.rs подтвердил, что клуб достиг договоренности относительно перехода 18-летнего сербского форварда Марко Лазетича в стан «россонери». За трансфер итальянский клуб заплатит 5 миллионов евро.

Завтра представители «Милана» встретятся с окружением Лазетича, чтобы согласовать условия личного контракта. Как только это будет сделано, останутся лишь мелкие детали, прежде чем сербский футболист официально станет частью «россонери».

Терзич также сообщил о интересе со стороны таких клубов, как «Зенит», «РБ Зальцбург» и «Фиорентина», но сербский клуб решил принять предложение именно «Милана».

Напомним, что в текущем сезоне 18-летний нападающий провел 14 матчей, в которых отличился 1 забитым голом.