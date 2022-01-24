Симеоне хотел бы поработать в Италии

Диего Симеоне уже более десяти лет тренирует мадридский «Атлетико», однако мечтает о том, чтобы вернуться в Италию, где он провел несколько лет в качестве футболиста - сперва в «Пизе», а затем «Интере» и «Лацио». На прошедшей в Мадриде презентации документального фильма о нем самом, Диего расчувствовался, после чего признался присутствовавшим там итальянским журналистам, что мечтает вернуться в Италию.

- У меня чудесные воспоминания об этой стране. Я приехал туда молодым и многому научился. Школа Карлоса Билардо неплохо подготовила меня со спортивной точки зрения, но в Италии я вырос как человек, как личность, я узнал многое о жизни. Очень люблю Италию, людей, жизнь, футбол. Вернуться? Мы, тренеры, всегда открыты для предложений, в Италии есть великие клубы. Ты можешь работать где-то в другом месте, но все когда-то заканчивается и появляется новая возможность, - приводит слова Симеоне La Gazzetta Dello Sport.