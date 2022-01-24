Симоне Индзаги подхватил коронавирус

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги выбыл из строя на несколько дней - врачи обнаружили у него COVID-19, об этом общественность проинформировала пресс-служба лидера итальянской Серии А. Это означает, что какое-то время Индзаги не сможет выполнять свои прямые обязательства, впрочем, надо заметить, что это как раз совпало с паузой в чемпионате Италии, матчи очередного, 24-го тура, возобновятся шестого февраля.

«Интер» лидирует в турнирной таблице с преимуществом в четыре очка над «Наполи» и «Миланом», при этом у подопечных Индзаги есть еще матч в запасе. Индзаги возглавил «Интер» третьего июня прошлого года, ранее он тренировал столичный «Лацио».