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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги подхватил коронавирус

24 Января 2022 • 21:55 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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06.02 21:30

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги выбыл из строя на несколько дней - врачи обнаружили у него COVID-19, об этом общественность проинформировала пресс-служба лидера итальянской Серии А. Это означает, что какое-то время Индзаги не сможет выполнять свои прямые обязательства, впрочем, надо заметить, что это как раз совпало с паузой в чемпионате Италии, матчи очередного, 24-го тура, возобновятся шестого февраля.

«Интер» лидирует в турнирной таблице с преимуществом в четыре очка над «Наполи» и «Миланом», при этом у подопечных Индзаги есть еще матч в запасе. Индзаги возглавил «Интер» третьего июня прошлого года, ранее он тренировал столичный «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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