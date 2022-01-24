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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» всерьёз нацелен на покупку Костича

24 Января 2022 • 18:45 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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06.02 21:30

Миланский «Интер» определил полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филиппа Костича одной из главных целей на зимнее трансферное окно. По сообщениям Calciomercato, главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги считает, что универсализм Костича поможет решить команде сразу три проблемы.

Отметим, что Костич одинаково способен сыграть на обоих флангах полузащиты, а также занять позицию на левом фланге обороны. Именно благодаря этим качествам серб является приоритетным вариантом для Индзаги.

Прошлым летом Костич мог перейти в «Лацио», но трансфер сорвался из-за того, что «Айнтрахт» в дедлайн скинул римлянам ошибочный адрес электронной почты.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Филип Костич
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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