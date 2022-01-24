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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович рискует пропустить стыковые матчи весной, Швеция – потенциальный соперник России

24 Января 2022 • 17:25 Комментировать

Златан Ибрагимович получил травму ахилла в воскресной игре чемпионата Италии против «Ювентуса». По поводу состояния шведа появляется разная информация. Если местный Sky сообщил о том, что травма форварда может оказаться не такой серьёзной, то La Gazzetta dello Sport допускает, что восстановление 40-летнего бомбардира может затянуться. Предполагается, что Ибрагимович может пропустить мартовские стыковые матчи сборной Швеции за право сыграть на чемпионате мира.

В полуфинале стыковых игр соперником сборной Швеции будет Чехия. Если «три короны» победят, то сыграют в финале с Россией или Польшей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Сборная Швеции
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