​Ибрагимович рискует пропустить стыковые матчи весной, Швеция – потенциальный соперник России

Златан Ибрагимович получил травму ахилла в воскресной игре чемпионата Италии против «Ювентуса». По поводу состояния шведа появляется разная информация. Если местный Sky сообщил о том, что травма форварда может оказаться не такой серьёзной, то La Gazzetta dello Sport допускает, что восстановление 40-летнего бомбардира может затянуться. Предполагается, что Ибрагимович может пропустить мартовские стыковые матчи сборной Швеции за право сыграть на чемпионате мира.

В полуфинале стыковых игр соперником сборной Швеции будет Чехия. Если «три короны» победят, то сыграют в финале с Россией или Польшей.