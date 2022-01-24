Боссы «Интера» сегодня обсудят потенциальные трансферы

Руководители миланского «Интера» в понедельник проведут встречу, в ходе которой будут обсуждаться потенциальные трансферы в зимнее окно. По информации Football Italia, «нерадзурри» заинтересованы в нападающем «Дженоа» Фелипе Кайседо, но он является не единственной кандидатурой, которая будет обсуждаться в ходе сегодняшней встречи.

Активность «Интера» на трансферном рынке может быть обусловлена травмой Хоакина Корреа, который пропустит решающие матчи в феврале против «Милана» и «Ливерпуля».

Напомним, что в это трансферное окно «Интер» не сделал ни одного приобретения.