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Чемпионат Италии. Серия А

Боссы «Интера» сегодня обсудят потенциальные трансферы

24 Января 2022 • 16:12 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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06.02 21:30

Руководители миланского «Интера» в понедельник проведут встречу, в ходе которой будут обсуждаться потенциальные трансферы в зимнее окно. По информации Football Italia, «нерадзурри» заинтересованы в нападающем «Дженоа» Фелипе Кайседо, но он является не единственной кандидатурой, которая будет обсуждаться в ходе сегодняшней встречи.

Активность «Интера» на трансферном рынке может быть обусловлена травмой Хоакина Корреа, который пропустит решающие матчи в феврале против «Милана» и «Ливерпуля».

Напомним, что в это трансферное окно «Интер» не сделал ни одного приобретения.

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Интер Милан
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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