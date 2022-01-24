​Дель Пьеро высказался о ситуации с Дибалой

В феврале переговоры между «Ювентусом» и Пауло Дибалой по новому контракту должны возобновиться. Ситуация сложная – поговаривали, что футболист поругался с руководителями клуба на фоне отзыва из-за финансовых проблем предложения, которое устраивало аргентинца.

По поводу ситуации высказался известный в прошлом игрок «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро.

«Ситуация усложнилась. Мы видели проблемы Дибалы в прошлом сезоне, а два года назад он должен был уйти. Ситуация не благоприятна для того, чтобы стороны продолжили сотрудничество. Это действительно так, иначе сделка уже была бы закрыта», - сказал дель Пьеро Sky Sport Italia.