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Чемпионат Италии. Серия А

​В Серии А стадионы возвращаются к заполняемости на 50%

24 Января 2022 • 14:55 Комментировать

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране на матчи двух последних туров итальянской Серии А допускалось только 5 тысяч болельщиков. В феврале, а именно в следующем месяце пройдут ближайшие матчи чемпионата Италии, ограничение снимается, и стадионы снова можно будет заполнять на 50% от общей вместимости.

«В феврале мы обязательно вернёмся к заполняемости стадионов на 50%. Но в ближайшем будущем мы надеемся достичь показателей в 75%, а затем и в 100%», - сказал La Gazzetta dello Sport генеральный директор Серии А Луиджи де Сьерво.  

Лидером чемпионата Италии является «Интер». Второе место делят «Наполи» и «Милан».

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Серия А коронавирус в Италии
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