​В Серии А стадионы возвращаются к заполняемости на 50%

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране на матчи двух последних туров итальянской Серии А допускалось только 5 тысяч болельщиков. В феврале, а именно в следующем месяце пройдут ближайшие матчи чемпионата Италии, ограничение снимается, и стадионы снова можно будет заполнять на 50% от общей вместимости.

«В феврале мы обязательно вернёмся к заполняемости стадионов на 50%. Но в ближайшем будущем мы надеемся достичь показателей в 75%, а затем и в 100%», - сказал La Gazzetta dello Sport генеральный директор Серии А Луиджи де Сьерво.

Лидером чемпионата Италии является «Интер». Второе место делят «Наполи» и «Милан».