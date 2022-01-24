«Интер» решил расторгнуть контракт с одним из ветеранов

В миланском «Интере» приняли решение по будущему 36-летнего сербского защитника Александра Коларова. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, стороны провели переговоры и договорились о досрочном расторжении трудового соглашения.

Ранее сообщалось, что опытный футболист подумывает о завершении игровой карьеры. В составе «нерадзурри» он выступает с сентября 2020 года. Трудовой договор Коларова с миланцами истекает летом текущего года.

В нынешнем сезоне Александр принял участие лишь в трех поединках чемпионата Италии, в которых не отметился результативными действиями.