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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» готов отпустить Милинковича-Савича только в том случае, если получит по-настоящему щедрое предложение

24 Января 2022 • 00:50 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Лацио
2.20 3.70 3.05
06.02 21:30

Оказывается, руководство «Лацио» не столь категорично настроено любой ценой удержать лидера команды Сергея Милинковича-Савича. Римляне готовы рассмотреть предложения потенциальных покупателей, но только если они будут действительно стоящими.  

Такой информацией на своих страницах поделилось издание Gazzetta dello Sport. Отмечается, что подобное решение было принято боссами клуба на одном из недавних собраний.

Ранее сообщалось об интересе к сербскому полузащитнику со стороны «Ювентуса», «Интера», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 26-летнего футболиста в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сергей Милинкович-Савич
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ФИОРЕНТИНА ЛАЦИО
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
24 Января 2022 в 00:57
Был бы кому нужен за такие деньги давно бы купили.
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