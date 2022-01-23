Спаллетти рассказал, что необходимо улучшить в игре «Наполи»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти оценил выступление своих подопечных в поединке против «Салернитаны» в рамках Серии А, который закончился победой со счетом 4:1. Несмотря на положительный результат, тренер остался недоволен некоторыми аспектами игры.

«Мы проиграли несколько матчей дома, хорошо, что команда отреагировала и добыла три очка. Все же, нам необходимо быть более решительными, демонстрировать характер. Нельзя почивать на лаврах, когда ведешь в один-два мяча», - прокомментировал итальянский специалист в эфире DAZN.

После победы над «Салернитаной» неаполитанцы временно вернули себе вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от «Интера» - 4 очка, но у миланцев еще игра в запасе.