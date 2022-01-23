«Наполи» уже второй после разгрома «Салернитаны»

«Наполи» вышел на второе место в Серии А по итогам матча 23-го тура с «Салернитаной» - 4:1. У победителей с игры отличились Жуан Жезус и Амир Ррахммани, а с 11-метровых - Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье.

«Специя» набрала три очка в матче с «Сампдорией» (1:0), а «Торино» и «Сассуоло» набрали по очку (1:1).