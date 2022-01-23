«Наполи» уже второй после разгрома «Салернитаны»

«Наполи» вышел на второе место в Серии А по итогам матча 23-го тура с «Салернитаной» - 4:1. У победителей с игры отличились Жуан Жезус и Амир Ррахммани, а с 11-метровых - Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье.
«Специя» набрала три очка в матче с «Сампдорией» (1:0), а «Торино» и «Сассуоло» набрали по очку (1:1).
Протокол игры
|(1:0) Жуан Жезус17'
|33'Бонаццоли Федерико (1:1)
|(2:1) Мертенс Дрис45'
|(3:1) Ррахмани Амир47'
|(4:1) Инсинье Лоренцо53'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни 76' (Гулам Фаузи ( 76') •Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Руй Мариу 76' (Дзаноли Алессандро ( 76') •Лоботка Станислав•Фабиан Руис 64' (Осимхен Виктор ( 64') •Лосано Ирвинг 46' (Инсинье Лоренцо ( 46') •Зелиньски Пётр•Элмас Эльиф•Мертенс Дрис 64' (Политано Маттео ( 64')
Белек Вид•Весели Фредерик 45' • 51'Богдан Лука•Гальоло Риккардо•Делли Карри Филиппо • 23'Вергани Эдоардо 62' (Руссо Алессандро ( 62') •Оби Джоэл • 30'Ди Таккио Франческо•Скьявоне Андреа 36' (Ярошински Павел ( 36') •Кечрида Вайди•Бонаццоли Федерико 79' (Сими Нванкво ( 79')
23 января. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры
|(1:0) Верде Даниэле69'
Проведель Иван•Амьен-Аду Кельвен•Эрлич Мартин • 30'Николау Димитрис•Реца Аркадиуш•Кивиор Якуб•Гьяси Эммануэль•Коваленко Виктор 64' (Агудело Кевин ( 64') •Сала Джакопо 74' (Нзола М'Бала ( 74') •Верде Даниэле 71' 86' (Антист Жанис ( 86') •Манай Рей 74' (Феррер Сальвадор ( 74')
Фальконе Владимиро•Берешиньски Бартош•Феррари Алекс 90' (Торрегросса Эрнесто ( 90') •Маньяни Джанджакомо•Ауджелло Томмазо 77' (Мурру Никола ( 77') •Торсби Мортен 37' 77' (Виейра Ронни ( 77') •Экдаль Альбин 47' • 73'Ринкон Томас • 52'Кандрева Антонио•Габбьядини Маноло•Капуто Франческо
23 января. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры
|(1:0) Санабрия Антонио16'
|88'Распадори Джакомо (1:1)
Милинкович-Савич Ваня•Зима Давид•Бремер Глейсон • 64'Родригес Рикардо•Синго Вилфред•Лукич Саша•Мандрагора Роландо 63' 70' (Пьяца Марко ( 70') •Войвода Мергим•Прат Деннис 84' (Базелли Даниэле ( 84') •Брекало Йосип 70' (Побега Томмазо ( 70' ) • 75'Санабрия Антонио
Консильи Андреа•Мюлдюр Мерт•Кирикеш Влад•Феррари Джанмарко•Кирьякопулос Георгиос•Фраттези Давиде • 86'Лопес Максим•Харрауи Абдау 46' (Рожерио да Силва ( 46' • 51'Дефрель Грегоре 55') •Берарди Доменико•Скамачча Джанлука • 64'Распадори Джакомо 90' (Ruan Neto ( 90')
23 января. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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