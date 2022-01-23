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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» уже второй после разгрома «Салернитаны»

23 Января 2022 • 19:03 Комментировать
Специя
1:0
Сампдория
окончен

«Наполи» вышел на второе место в Серии А по итогам матча 23-го тура с «Салернитаной» - 4:1. У победителей с игры отличились Жуан Жезус и Амир Ррахммани, а с 11-метровых - Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье.

«Специя» набрала три очка в матче с «Сампдорией» (1:0), а «Торино» и «Сассуоло» набрали по очку (1:1).

Протокол игры  
Наполи 4:1Салернитана
(1:0) Жуан Жезус17'   
  33'Бонаццоли Федерико (1:1)
(2:1) Мертенс Дрис45'   
(3:1) Ррахмани Амир47'   
(4:1) Инсинье Лоренцо53'   
Мерет АлексДи Лоренцо Джованни  76' (Гулам Фаузи (  76') Ррахмани АмирЖуан ЖезусРуй Мариу  76' (Дзаноли Алессандро (  76') Лоботка СтаниславФабиан Руис  64' (Осимхен Виктор (  64') Лосано Ирвинг  46' (Инсинье Лоренцо (  46') Зелиньски ПётрЭлмас ЭльифМертенс Дрис  64' (Политано Маттео (  64')
Запасные: Оспина ДавидПетанья АндреаМарфелла ДавидеМалку КевинДемме ДиегоТуанзебе Аксел
Белек ВидВесели Фредерик   45'   51'Богдан ЛукаГальоло РиккардоДелли Карри Филиппо   23'Вергани Эдоардо  62' (Руссо Алессандро (  62') Оби Джоэл   30'Ди Таккио ФранческоСкьявоне Андреа  36' (Ярошински Павел (  36') Кечрида ВайдиБонаццоли Федерико  79' (Сими Нванкво (  79')
Запасные: Гуерриери ГуидоAndrei MotocLorenzo CannavaleMario PerroneРуссо Антонио
23 января. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры  
Специя 1:0Сампдория
(1:0) Верде Даниэле69'   
Проведель ИванАмьен-Аду КельвенЭрлич Мартин   30'Николау ДимитрисРеца АркадиушКивиор ЯкубГьяси ЭммануэльКоваленко Виктор  64' (Агудело Кевин (  64') Сала Джакопо  74' (Нзола М'Бала (  74') Верде Даниэле   71'  86' (Антист Жанис (  86') Манай Рей  74' (Феррер Сальвадор (  74')
Запасные: Шер АймарЗовко ПетарБертола НиколоЗут ЙерунСтрелец ДавидХристов ПеткоНгиамба Орельен
Фальконе ВладимироБерешиньски БартошФеррари Алекс  90' (Торрегросса Эрнесто (  90') Маньяни ДжанджакомоАуджелло Томмазо  77' (Мурру Никола (  77') Торсби Мортен   37'  77' (Виейра Ронни (  77') Экдаль Альбин   47'   73'Ринкон Томас   52'Кандрева АнтониоГаббьядини МанолоКапуто Франческо
Запасные: Конти АндреаРавалья НиколаЙепес ЖерарДрэгушин РадуШабо ЮлианКиерво РиккардоТримболи СимонеIvan SaioАскилдсен Кристоффер
23 января. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры  
Торино 1:1Сассуоло
(1:0) Санабрия Антонио16'   
  88'Распадори Джакомо (1:1)
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняЗима ДавидБремер Глейсон   64'Родригес РикардоСинго ВилфредЛукич СашаМандрагора Роландо   63'  70' (Пьяца Марко (  70') Войвода МергимПрат Деннис  84' (Базелли Даниэле (  84') Брекало Йосип  70' (Побега Томмазо (  70'   75') Санабрия Антонио
Запасные: Бериша ЭтритДзадза СимонеДжемелло ЛукаВарминг МагнусИццо АрмандоАнгори СамуэлеАнсальди КристианБуонджорно АлессандроЛинетти Кароль
Консильи АндреаМюлдюр МертКирикеш ВладФеррари ДжанмаркоКирьякопулос ГеоргиосФраттези Давиде   86'Лопес МаксимХаррауи Абдау  46' (Рожерио да Силва (  46'   51'Дефрель Грегоре  55') Берарди ДоменикоСкамачча Джанлука   64'Распадори Джакомо  90' (Ruan Neto (  90')
Запасные: Пеголо ДжанлукаSalim AbubakarСаталино ДжакомоПас ЙеферсонПелузо ФедерикоРоманья Филиппо
23 января. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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Евро-Футбол.Ру,
Торино Сампдория Наполи Сассуоло Салернитана Специя
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окончен Кальяри 1:1 Фиорентина 5.40 4.10 1.60
окончен Специя 1:0 Сампдория 2.75 3.20 2.65
окончен Наполи 4:1 Салернитана 1.15 8.00 17.50
окончен Торино 1:1 Сассуоло 2.10 3.50 3.45
23.01  20:00 Эмполи ... Рома 3.95 4.20 1.83
23.01  22:45 Милан ... Ювентус 2.70 3.35 2.70
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Сегодня, 23 Января
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