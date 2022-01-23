Инсинье догнал легендарного Марадону по количеству голов за «Наполи»

В 23-м туре итальянской Серии А «Наполи» принимал дома «Салернитану» и крупно обыграл аутсайдера чемпионата. Последний гол неаполитанцев забил с пенальти Лоренцо Инсинье. Для него этот мяч стал 115-м в составе «Наполи» во всех турнирах.

По этому показателю Инсинье догнал самого знаменитого игрока в истории клуба - Диего Марадону, который также забил 115 голов в составе «Наполи». Но, как ни странно, впереди них двое игроков - Марек Гамшек забил 121 гол, а Дрис Мертенс - и вовсе 144.

Также стоит заметить, что в конце сезона Инсинье покинет «Наполи» ради чемпионата МЛС. Он выступает за «Наполи» с 2009 года, хотя несколько начальных лет провел в аренде в таких клубах как «Кавезе», «Фоджа» и «Пескара».