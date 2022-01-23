Нападающий «Лацио» Ведат Мурики, который не прижился в римском коллективе, продолжает рассматривать различные варианты продолжения своей карьеры. Ранее представителя Косово сватали в московский ЦСКА и клубы АПЛ за десять миллионов евро, а сейчас появилась информация, что итальянцы готовы отдать его в аренду в команду Лиги 1.

Речь идет о «Сент-Этьене», занимающим последнюю строчку в турнирной таблице французского первенства. Об этом у себя в «Твиттере» сообщил журналист Николо Скира.

Что касается потенциального переезда Мурики в Москву, то ранее в «Лацио» опровергли подобный расклад событий. Пока неизвестно, сохраняет ли ЦСКА интерес к футболисту.