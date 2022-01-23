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​Стало известно, почему Миранчук остался в «Аталанте»

23 Января 2022 • 14:29 Комментировать

Казалось, переход Алексея Миранчука в «Дженоа» неизбежен, но, судя по всему, россиянин остаётся в «Аталанте», где в первой части сезона у него было не так много игровой практики. По данным журналиста Николо Скиры, которыми он поделился на своей страничке в «Твиттере», Миранчук остался в клубе из Бергамо из-за позиции главного тренера команды Джана Пьеро Гасперини. Специалист попросил клуб заблокировать уход Миранчука из-за новых проблем Йосипа Иличича с психикой.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл за «Аталанту» во всех соревнованиях 16 игр. На счету полузащитника один гол и два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Йосип Иличич Алексей Миранчук
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