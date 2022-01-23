​Ибрагимович назвал лучшего голкипера в мире

Известный форвард «Милана» Златан Ибрагимович в ходе интервью для L’Equipe назвал лучшего вратаря в мире.

«По поводу Джанлуиджи Доннаруммы нет никаких вопросов – он лучший вратарь в мире. Я играл с ним и знаю, о чём говорю», - поделился своим мнением Ибрагимович.

Шведский бомбардир не понимает, почему Джанлуиджи Доннарумма не является твёрдым номером один в «ПСЖ».

Напомним, что прошлым летом Джанлуиджи Доннарумма перебрался из «Милана» в «ПСЖ» на правах свободного агента. За французский клуб вратарь успел провести 13 игр. В шести из них Доннарумме удалось сохранить свои владения на замке.