​Капелло рассказал, как заставлял Ибрагимовича смотреть нарезки игры ван Бастена

Известный итальянский тренер Фабио Капелло вспомнил, как работал с молодым Златаном Ибрагимовичем.

«Агент Мино Райола говорил, что Ибрагимович настолько силён, что от его удара у вратаря могут сломаться руки. Я отвечал, что пока Златану удалось разбить только окна нашего спортзала.

Ибрагимович тогда больше любил отдавать голевые передачи, чем забивать. Я хотел, чтобы он стал более безжалостным перед воротами и улучшил технику исполнения. У него были такие же технические навыки, что и у ван Бастена, поэтому я заставил его посмотреть несколько видеороликов с его игрой. Я говорил ему следить за движениями ван Бастена в штрафной перед забитым голом. Ибра понял это сразу», - сказал Капелло Sky Sport Italia.