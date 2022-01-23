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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло рассказал, как заставлял Ибрагимовича смотреть нарезки игры ван Бастена

23 Января 2022 • 10:58 Комментировать

Известный итальянский тренер Фабио Капелло вспомнил, как работал с молодым Златаном Ибрагимовичем.

«Агент Мино Райола говорил, что Ибрагимович настолько силён, что от его удара у вратаря могут сломаться руки. Я отвечал, что пока Златану удалось разбить только окна нашего спортзала.

Ибрагимович тогда больше любил отдавать голевые передачи, чем забивать. Я хотел, чтобы он стал более безжалостным перед воротами и улучшил технику исполнения. У него были такие же технические навыки, что и у ван Бастена, поэтому я заставил его посмотреть несколько видеороликов с его игрой. Я говорил ему следить за движениями ван Бастена в штрафной перед забитым голом. Ибра понял это сразу», - сказал Капелло Sky Sport Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ювентус Марко Ван Бастен Златан Ибрагимович
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