«Копенгаген» подписал форварда «Сассуоло»

Датский «Копенгаген» объявил о подписании контракта с Хума Бабакаром, который принадлежал «Сассуоло».

28-летний сенегальский форвард подписал с «Копенгагеном» контракт до конца сезона 2024/25, сообщает официальный сайт датского клуба.

Неизвестно на каких условиях Хума Бабакар перешёл из «Сассуоло» в «Копенгаген», но на Transfermarkt форвард оценивается в 3,7 миллиона евро.

Напомним, что Хума Бабакар перешёл в «Сассуоло» из «Фиорентины» на постоянной основе летом 2018 года за семь миллионов евро. Уже через год форвард был отправлен в аренду в «Лечче», а в сентябре 2020 года «Сассуоло» отправил Бабакара в аренду на два года в Турцию, откуда он прибыл совсем недавно. Последние два сезона Хума провёл в «Аланьяспоре».

В нынешнем сезоне Хума Бабакар провёл за «Аланьяспор» во всех турнирах 17 матчей, забил шесть голов и отметился одной голевой передачей.

Также Хума Бабакар дебютировал за сборную Сенегала в марте 2017 года, но с тех пор форвард провёл за национальную команду лишь три матча и не отметился результативными действиями.